Falcao García é, oficialmente, o novo reforço do Millonarios

O Millonarios usou seus canais oficiais para fazer o aguardado anúncio, nesta quinta-feira (20), do centroavante Falcao García. Nome esse, aliás, que jogará profissionalmente pela primeira vez em um clube de sua terra natal.

Através de um vídeo promocional, os Millos divulgaram diferentes trechos de entrevistas dadas pelo jogador de 38 anos. Neles, Falcao faz questão de frisar o fato de ser torcedor do clube desde a infância e seu desejo de, um dia, atuar profissionalmente pelo Embajador.

A trajetória do goleador

Com carreira construída majoritariamente no exterior, Falcao sequer chegou a jogar profissionalmente em sua terra natal. Logo após surgir nas categorias de base do Lanceros de Boyacá, ele deu andamento em sua formação no Millonarios antes de, ainda como sub-20, rumar para o River Plate. Foi em solo argentino que o atacante complementou seu processo de formação e fez as primeiras partidas como profissional.

Após cinco temporadas na representação de Buenos Aires, Falcao García chegou ao Porto e constituiu uma imagem de profundo respeito no clube lusitano. Entre 2009 e 2011, foram 87 onde fez 71 gols, deu 11 assistências e seis títulos em um relativamente curto espaço de tempo. Desse modo, ele abriu as portas para chegar ao Atlético de Madrid onde também fez história. O faro de gol afiado lhe rendeu estatísticas da ordem de 91 jogos com 70 tentos, cinco passes para gols de seus companheiros e outras três taças para seu currículo.

Por conta de tais desempenhos, o centroavante sempre foi presença marcante na seleção da Colômbia e sustenta a marca de maior artilheiro da história com a camisa dos Cafeteros. Nesse sentido, ele fez 36 gols em 104 jogos.

Daí em diante, Falcao passou duas vezes pelo Monaco além de Manchester United, Chelsea e Galatasaray antes de sua chegada ao Rayo Vallecano, em 2021. Na equipe de Vallecas, ele não conseguiu repetir aproveitamento habitualmente elevado. Tanto é que, ao longo de 80 partidas, foram somente 12 gols e uma assistência.

