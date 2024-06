Contratado a peso de ouro, Cássio não tem presença garantida no gol do Cruzeiro

O goleiro Cássio chegou a Belo Horizonte e foi recebido nos braços da torcida. O arqueiro trocou toda a sua história no Corinthians por um novo desafio e será bem remunerado por isso. Afinal, terá vencimentos em torno de R$ 1 milhão por mês – considerando o pagamento de luvas diluídas durante o contrato. No entanto, nem mesmo o alto valor gasto pela Raposa faz o defensor ser presença garantida no time titular.

Após a vitória do Cruzeiro sobre o Fluminense, por 2 a 0, com show de Willian, ficou em destaque também a boa atuação do goleiro Anderson. O camisa 98, inclusive, agrada pelas atuações e chama atenção. O técnico Fernando Seabra ressaltou que terá uma dor de cabeça boa para escolher o titular na posição.

“Acho ótimo que o Anderson esteja desempenhando neste nível. Nós queremos gerar uma competição positiva, em que um empurre o outro. Ficamos felizes. Sabíamos que o Anderson tinha potencial para desempenhar esse nível e que vinha há muito tempo sem ritmo. Estamos felizes com o crescimento e com o desenvolvimento do Anderson. Também estamos muito satisfeitos com o trabalho do Cássio no dia a dia”, afirmou na coletiva.

No entanto, na sequência, Seabra alertou que Cássio terá a preferência para entrar em campo quando estiver disponível. De acordo com o treinador, a bagagem do atleta coloca-o em condição de titular.

“O Cássio é um jogador de altíssimo nível e estratégico. No sentido da qualidade de jogo, da experiência que ele tem, títulos que traz com ele. Contamos com o Cássio para jogar. Mas ficamos felizes que estamos contando com o Anderson. Quem ganha é o Cruzeiro”, completou.

Situação do Cruzeiro no Brasileirão

Com a vitória, a Raposa entrou no G6 do Brasileirão. O time celeste está na sexta colocação, com 17 pontos. O Fluminense, por sua vez, é o lanterna do torneio nacional, com seis somados.

