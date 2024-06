Torcedores do Vasco protestam em condomínio e discutem com Rossi

Os torcedores do Vasco protestaram nesta quinta-feira (20), em frente a um condomínio na Barra da Tijuca, onde moram alguns jogadores do Gigante da Colina. O atacante Rossi, aliás, foi um dos cobrados quando chegava em seu carro ao local.

Na publicação nas redes sociais, é possível ouvir alguém falando: “Desce aí, irmão! Desce aí, desce logo. Joga p*** nenhuma.” Rossi respondeu que iria deixar seu veículo e retornar ao local onde estavam os torcedores.

Dia marcado por demissões no Vasco

A polícia chegou para evitar maiores tumultos. No início da noite, duas viaturas estavam em frente ao condomínio. Em situação conturbada na temporada, o Vasco demitiu o técnico português Álvaro Pacheco, e o diretor-executivo Pedro Martins.

O Vasco, aliás, soma apenas sete pontos, em 10 jogos, ocupando a 16ª colocação na tabela do Brasileirão. Assim, retornará a campo no sábado (22), quando enfrentará o São Paulo, em São Januário. O técnico Rafael Paiva do Sub20 comandará o time interinamente. O Cruz-Maltino não vence há cinco jogos, sendo quatro deles pelo Campeonato Brasileiro.

