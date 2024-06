Sport empata com Ceará e entra no G4 da Série B

Em confronto fraco tecnicamente, Ceará e Sport empataram sem gols nesta quinta-feira na Arena Castelão pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar disso, o resultado foi bom para o time pernambucano, que, inclusive, entrou no G-4 da competição com 19 pontos. O Vovô, entretanto, caiu para 10° com 16 pontos.

Ceará 0 x 0 Sport

O primeiro tempo não teve tantas emoções. Muitos passes errados dos dois lados, com posse de bola maior para os visitantes. Aliás, a melhor chance do jogo aconteceu nos acréscimos. Titi Ortiz, afinal, ficou cara a cara com Richard, que fez a defesa que salvou o Vovô de sair atrás ainda no primeiro tempo.

Na volta para a segunda etapa, o Ceará, inclusive, teve duas ótimas chances com Saulo Mineiro. Depois disso, o jogo, aliás, ficou morno e com poucas investidas. Somente aos 23 minutos, Pedro Martins arriscou de longe e obrigou Richard a fazer boa defesa. E ficou nisso.

E agora?

Na próxima rodada da Série B, o Sport recebe o Novorizontino na segunda-feira (24) às 19h na Arena de Pernambuco. Do outro lado, o Ceará, aliás, visita a Ponte Preta na terça (25) às 21h no Moisés Lucarelli.

Jogos da 11ª rodada da Série B

Segunda-feira (17/6)

Chapecoense 0x1 Operário-PR

Terça-feira (18)

Guarani 3×3 Ituano – 19h

Novorizontino 1×1 Amazonas – 21h

Paysandu 1×1 CRB – 21h30

Quarta-feira (19)

Santos 2×0 Goiás – 19h

Botafogo-SP 2×0 Ponte Preta – 21h

Brusque 0x0 Avaí – 21h30

Coritiba 1×0 América-MG – 21h30

Quinta-feira (20)

Vila Nova 1×0 Mirassol – 19h

Ceará 0x0 Sport – 21h30

