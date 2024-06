Augusto Melo promete quatro reforços de peso e pede voto de confiança

A crise no Corinthians ganhou mais um capítulo, após membros da torcida organizada do clube invadirem a sede social do clube nesta quinta-feira (20) para falar com a diretoria. Os simpatizantes do Timão exigiram uma conversa com o presidente Augusto Melo sobre o atual momento vivido pelo clube e conseguiram. Após um bate-papo de 30 minutos, os torcedores ouviram promessas do mandatário, que também pediu um voto de confiança.

A torcida reclamou bastante do desempenho do time e também da falta de reforços para ajudar António Oliveira no Campeonato Brasileiro. Há um consenso que a falta de ”peças” vem prejudicando o treinador. Assim, não é justo cobrá-lo neste momento.

O português perdeu nomes importantes como Cássio e Paulinho, além de Romero e Félix Torres que estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Além disso, Carlos Miguel e Vera têm suas saídas encaminhadas. O mandatário pediu um pouco de paciência. Ele acredita que a janela de transferência, que se abre no dia 10 de julho, vai mudar a configuração da equipe.

Na reunião, Augusto Melo prometeu aos torcedores a contratação de quatro jogadores de peso, que possam mudar o patamar da equipe e ajudar na sequência da temporada. O Corinthians trabalha para aumentar seus recursos e trazer novos jogadores. A promessa do mandatário é a chegada de seis atletas, sendo quatro de um patamar maior para o elenco.

As prioridades de Augusto Melo no mercado

Aliás, o Timão coloca como prioridade a chegada e um goleiro, dois meio-campistas e dois atacantes. Além disso, a chegada de um zagueiro e um lateral-esquerdo não estão descartadas. Contudo, mais do que reforços, Augusto Melo pede ao torcedor um voto de confiança.

