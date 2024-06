Brasileirão tem Z-4 com maior número de campeões na história

O triunfo do Vitória por 4 a 2 diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira (20), no Barradão, mexeu com a tabela do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Rubro-Negro Baiano saiu da zona de rebaixamento, deixando quatro campeões nacionais dentro do Z-4: Vasco, Grêmio, Corinthians e Fluminense.

Os quatro clubes juntos somam 17 títulos do Campeonato Brasileiro, sendo sete do Timão, quatro do Cruzmaltino, quatro do Tricolor Carioca e dois do Imortal. Além disso, são seis Libertadores, sendo três apenas do Grêmio e um para as outras três equipes. Assim, esta é a maior quantidade de taças reunidas em uma zona de rebaixamento na história. O número conta desde que a Série A passou a ter 20 clubes na era dos pontos corridos.

A última vez que a zona de rebaixamento do Brasileirão contou apenas com campeões aconteceu em 2014. Na ocasião, Botafogo, Bahia, Flamengo e Coritiba, que somados possuíam 11 títulos na época, estavam no Z-4.

Os quatro do Z4 já caíram!

Além disso, a zona de rebaixamento para estes clubes também traz pesadelos. Afinal, os quatro já acabaram rebaixados pelo menos uma vez na sua história, sendo o Vasco o recordista de quedas, com quatro. A última delas, em 2021. Antes, o clube já havia sofrido o descenso em 2008, 2013 e 2015. O Grêmio caiu para a Série B em 1991, 2004 e 2021, enquanto o Corinthians acabou rebaixado uma única vez, em 2007.

Já o Fluminense tem uma história curiosa já que acabou descendo para a Segunda Divisão em 1996, mas que não foi colocado em prática graças a uma virada de mesa, com o time disputando a Série A novamente em 1997. Contudo, no mesmo ano, o atual campeão da Libertadores foi novamente rebaixado.

