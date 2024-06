Flamengo é procurado por seis clubes interessados em Hugo Souza

Hugo Souza se reapresenta ao Flamengo no fim do mês, mas ainda sem qualquer resolução sobre o futuro. A permanência no clube que o revelou não é descartada, porém, o diretor Bruno Spindel revelou uma série de sondagens pelo goleiro desde o fim do vínculo com o Chaves (Portugal).

Após a vitória sobre o Bahia, Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, abriu o jogo sobre a situação de Hugo Souza no clube. O dirigente revelou a sondagem de cerca de seis equipes – entre elas o Corinthians -, mas também admitiu a possibilidade de permanência do goleiro revelado no Ninho do Urubu.

“Tem muito sondagem, muita sondagem mesmo, mas sem uma proposta. Tem muito clube ligando interessado. Sei lá, uns seis clubes, mas a proposta no papel ainda não. A gente vai analisar. Acabou rebaixado (no Chaves), mas fez bons jogos lá. O jogo contra o Benfica, se não me engano, ele pegou três pênaltis. Acho que é por isso que os clubes têm ligado para entender a situação, mas ainda não enviaram proposta”, contou Spindel.

Os nomes dos interessados não foram revelados pelo diretor, mas sabe-se que o Corinthians figura na lista. A expectativa do Flamengo e do staff do goleiro é que o clube paulista oficialize uma proposta nos próximos dias e, quem sabe, preencha a lacuna deixada por Carlos Miguel. O Santos também sondou o arqueiro.

A chegada de um goleiro é prioridade no Corinthians. O Alvinegro buscou a contratação de Santos, ex-Flamengo, mas esbarrou na intenção do Fortaleza. Dessa forma, o nome de Hugo Souza ganhou força nos bastidores da equipe de Parque São Jorge.

Empréstimo de Hugo Souza ao Chaves

O modelo de negócio entre Flamengo e Chaves contava com opção de compra fixada no contrato de 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. Os portugueses, contudo, não exerceram.

Hugo Souza atuou por 2.430 minutos em 27 jogos na temporada 2023/24 pelo Chaves. A passagem do goleiro pelo Velho Continente teve saldo positivo, apesar do rebaixamento da equipe. Agora, a expectativa do arqueiro é retornar aos gramados visto que não atua desde o dia 27 de abril – na derrota por 3 a 1 para o Casa Pia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo é procurado por seis clubes interessados em Hugo Souza apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.