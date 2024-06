O Campeonato Brasileiro chegou à décima rodada com os favoritos Flamengo e Palmeiras brigando no alto da tabela. Botafogo e Bahia, que também estão no pelotão de frente, não são surpresas devido aos altos investimentos. No G4, o Athletico-PR é outro clube com um trabalho relevante nos últimos anos. A boa novidade é, então, a campanha do Cruzeiro, em sexto.

Chama a atenção negativamente a décima posição do Atlético-MG, dono de elenco dos mais fortes da competição e que não vem conseguindo os resultados em campo. Assim, nos últimos dois jogos, mesmo considerando-se os vários desfalques, o Galo levou nada menos que oito gols. Injustificável.

No entanto, nada é mais decepcionante do que o desempenho do Fluminense, atual campeão da Libertadores da América. De candidato ao título, o time de Fernando Diniz é o lanterna do Brasileiro, com apenas uma vitória. E tem outros gigantes como companheiros de Z-4: Grêmio, Vasco e Corinthians, todos, aliás, também donos de camisas pesadíssimas no futebol nacional.

Flu e Grêmio vão reagir no Brasileiro?

Por enquanto, a situação que menos preocupa os torcedores é a do clube do Sul, que, além de ter dois jogos a menos que os adversários, conta com o sólido comando de Renato Gaúcho. O Fluminense também aparenta mais condições de reagir, embora pareça que Diniz tenha perdido a conexão com o elenco e, sobretudo, com a torcida tricolor.

Já Vasco e Corinthians, em grave crise, deixam os torcedores de cabelo em pé. A equipe do Parque São Jorge se perde em dívidas e assustadores problemas políticos. A de São Januário está sem rumo dentro e fora das quatro linhas. O atual comando do clube, que se sustenta numa decisão judicial, demitiu mais um treinador, após quatro jogos à frente do time. Nos roteiros para a queda, esse, com certeza, é dos mais conhecidos. E o pessoal de São Januário sabe bem qual será o fim do filme.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Surpresas e decepções no Brasileiro apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.