Demissão de Jair Ventura mobiliza redes sociais; veja repercussão

O nome de Jair Ventura entrou nos ‘assuntos do momento’ do X, antigo Twitter, cerca de 30 minutos após sua saída do Atlético-GO. A demissão do treinador foi oficializada pelo clube goiano no início da tarde desta sexta-feira (21) por meio de um comunicado nas redes sociais.

A repercussão da saída de Jair Ventura se deu por diversos motivos. O primeiro deles, evidentemente, pela polêmica na decisão do Atlético-GO – que dividiu opiniões entre torcedores e analistas. Mas não demorou muito para o nome do técnico ser vinculado ao Vasco da Gama. Cruzmaltinos debateram a possibilidade do comandante substituir Álvaro Pacheco, demitido do clube na última quinta-feira (20).

Sou a favor

O único entregador de coletes que consegue fazer esse time pavoroso do Vasco somar mais de 30 pontos se chama Jair Ventura https://t.co/8smggOrRmT — Lucas de Menezes (@menezescrvg) June 21, 2024

Eu não sou fielmente a favor da volta do Ramon. Soa uma degradante bagunça(que já é normalizada no clube). mas se me limitarem a escolher entre os Diaz e Jair Ventura É Ramon Diaz com absoluta certeza, por inúmeros motivos. — Vini Rocha (@_ViniRocha__) June 21, 2024

Ao mesmo tempo, torcedores do Fluminense também se empolgaram com a ‘oportunidade de mercado’. Isso porque há uma forte pressão dos tricolores pela saída do técnico Fernando Diniz, que até o momento só somou seis dos 30 pontos possíveis no Brasileirão. O nome de Jair Ventura, no entanto, passa longe de ser unanimidade nas Laranjeiras.

Atletico 190 acabou de sentenciar o próprio rebaixamento. Fluminense tá com a chance de salvar o ano. O subestimadíssimo Jair Ventura tá livre. https://t.co/cFwWhrJyUO — Gabriel Heathcliff (@profgabrielhfs) June 21, 2024

Jair Ventura deixa o comando do Atlético-GO após 50 jogos e 66,7% de aproveitamento. O técnico liderou a equipe em 31 vitórias, sete empates e 12 derrotas, com 95 gols marcados e 46 sofridos. Campeão goiano em 2024, o treinador garantiu o acesso do clube à elite do futebol depois de atingir a melhor campanha da Série B em 2023. Agora, em contrapartida, deixa o Dragão à beira do Z4, na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro.

Demissão de Jair Ventura: veja repercussão

Demissão do Jair Ventura no Atlético Goianiense é ridícula. Trabalho ótimo: acesso, título estadual e campanha muito respeitável na Série A até aqui, com um elenco limitadíssimo. — Tércio Brilhante (@terciobrilhante) June 21, 2024

NINGUÉM que defende a demissão consegue sugerir um nome melhor. Os nomes estão aí. É com vocês, vocês preferem arriscar nesses nomes, ou confiar em quem buscou a maior glória do clube no século? Eu escolhi o meu caminho. Vamos sair dessa. https://t.co/tIOVITiVM7 — flubase (@flubase_) June 21, 2024

Só eu aqui que pensa que o Jair Ventura poderia fazer bom trabalho no time do Fluminense em 2024? — Marlus Garcia (@GarciaMarlus) June 21, 2024

Jair Ventura está (inacreditavelmente) livre no mercado… na época de associativo, achava técnico com o perfil PERFEITO para as aspirações do Vasco, veio a SAF e as promessas de mudança de paradigma, mas como, aparentemente, nada mudou: acho válido ser uma das primeiras opções. — Cesinha (@crvgcesinha) June 21, 2024

Eu já queria o Ramon antes. Agora que a outra opção é o Jair Ventura, eu quero o Ramon 300 vezes mais https://t.co/wyzWCaHGbW — D:loona | Minji Vasco (@Dloona_) June 21, 2024

