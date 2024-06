Gatito pode estar de malas prontas para deixar o Botafogo

Reserva de John, o goleiro Gatito pode encerrar sua trajetória no Botafogo mais cedo do que o previsto. É o que informa, nesta sexta-feira (21), o “Canal do TF”.

Gatito tem contrato com o Botafogo até dezembro. Sendo assim, a partir de 1º de julho, pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça no fim do ano. As sondagens, porém, podem abreviar o ciclo do ídolo paraguaio no Mais Tradicional. Neste cenário, ele deixaria o Glorioso no próximo mês, na abertura da janela de transferências.

Apesar da procura de outros clubes por Gatito, o Botafogo e o estafe do jogador, por ora, não receberam nenhuma oferta oficial. Há quatro meses, o goleiro, aliás, entrou na mira do Internacional.

Gatito é filho de Gato Fernández, ex-goleiro que defendeu o Internacional nos anos 90, clube pelo qual sagrou-se campeão da Copa do Brasil, em 1992, na final em cima do Fluminense.

Nome mais experiente do plantel, Gatito tem 36 anos, chegou ao Botafogo em 2017 e foi um dos heróis na conquista do Carioca de 2018. Após lesões, ele perdeu espaço para Perri, em 2022/2023. Seu concorrente, porém, saiu do Botafogo para defender o Lyon (FRA), ao fim da temporada passada.

Em 2024, Gatito assumiu a titularidade após o recém-contratado John ser acometido por uma contusão. Ele não deve voltar tão cedo. Contudo, com a volta do concorrente e a chegada do técnico Artur Jorge, perdeu espaço.

