Narradora da Globo dá invertida em torcedor do Corinthians: ‘Me esquece’

A narradora Renata Silveira, da Globo e do SporTV, deu uma invertida em um torcedor do Corinthians que reclamou da voz da profissional durante jogo do Timão pelo campeonato brasileiro. Contudo, Renata não trabalhou na partida em questão.

O jogo citado pelo torcedor foi Internacional x Corinthians, vencido pelo colorado no dia 19 de junho.

“Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata”, publicou o internauta, que ainda marcou o perdil da jornalista no “X”, antigo Twitter.

“Deve ter sido o time, até porque não narrei esse jogo. Me esquece”, rebateu Renata.

Narradora da Globo recebe apoio

Diante da vergonha alheia, o torcedor apagou a publicação, não antes de sofrer com o deboche de outros internautas que apontaram machismo e misoginia do torcedor.

“Podia ter dormido sem essa, mas, não, buscou a vergonha em rede social”, escreveu um internauta,

“A galera nem disfarça mais a misoginia”, opinou outro.

“O boboca deletou o post e trancou a conta. Na próxima narração, manda um abraço para ele, Renata”, ironizou um terceiro.

No mesmo horário da partida do Corinthians, a narradora Renata Silveira estava encarregada do jogo entre Cruzeiro e Fluminense. A partida entre Corinthians e Internacional foi narrada por Natália Lara no Premiere (provavelmente sendo essa o alvo do torcedor), enquanto Gustavo Villani narrou a partida na Globo.

