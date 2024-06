São Paulo terá o retorno de Alan Franco contra o Vasco

O São Paulo terá um reforço importante para o duelo contra o Vasco, neste sábado (22), às 21h30, em São Januário, pelo Brasileirão. O zagueiro Alan Franco está recuperado de dores musculares e pode voltar ao time contra o Cruz-Maltino. Ele ficou fora contra Corinthians e Cuiabá, mas deve voltar contra os cariocas.

O retorno do jogador é muito celebrado, já que ele se tornou um dos pontos fortes do sistema defensivo de Luis Zubeldía. Além disso, o argentino ostenta a marca de ainda não ter perdido nenhum jogo nesta temporada.

Até aqui, ele fez 20 jogos, com 11 vitórias e nove empates. Além disso, ele se firmou como titular ao lado de Arboleda desde a chegada de Zubeldía. Com o novo técnico, ele foi titular em nove partidas, participando de seis triunfos e três igualdades.

Aliás, ele ficou fora apenas nos quatro embates com Zubeldía. Contra o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, quando o treinador optou por mandar um time reserva, com Diego Costa e Ferraresi formando a dupla de zaga. E contra Corinthians e Cuiabá, por conta da lesão muscular.

Contudo, apesar de estar invicto na temporada, Alan Franco vive outra fase comparada ao início de 2024. Afinal, com Thiago Carpini, o argentino era reserva de Diego Costa e não conseguia engatar uma sequência. Ele vinha sendo preterido pelo antigo treinador, mas começou a ganhar chances de verdade com Zubeldía.

Nos últimos dias, ele treinou normalmente e sem restrições. Assim, é provável que ele esteja na lista de relacionados do São Paulo, mas sua titularidade ainda é uma incógnita por conta do seu ritmo de jogo.

