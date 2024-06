Cruzeiro acerta com Sassuolo, e Matheus Henrique é aguardado em Belo Horizonte

O Cruzeiro acertou com o Sassuolo, da Itália, a contratação do volante Matheus Henrique. O negócio, afinal, foi sacramentado em reunião realizada na manhã desta sexta-feira (21). Ele chega a Belo Horizonte na próxima semana para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

O CEO do Cruzeiro, Alexandre Mattos, está na Itália. Foi importante o deslocamento do dirigente para conseguir acertar a contratação do volante. O cartola conseguiu fechar os valores para compra dos direitos econômicos do atleta.

O negócio gira em torno de 8 milhões de euros (R$ 46,7 milhões), sendo que 6 milhões de euros (R$ 34,9 milhões) são fixos, independentemente de metas alcançadas pelo atleta.

O Jogada10 informou, na última quinta-feira (20), que o negócio estava adiantado. O jornalista André Hernan, afinal, antecipou o acerto entre as partes, nesta sexta-feira.

Saiba mais sobre a carreira do atleta

Matheus Henrique tem 26 anos, fez a base inicialmente no São Caetano, antes de chegar ao Grêmio, que projetou sua carreira ao futebol nacional e internacional. O Sassuolo, afinal, comprou os direitos econômicos e federativos do jogador em 2021. Na última temporada pelo clube italiano, fez dois gols e contribuiu com três assistências. O time acabou rebaixado na liga italiana, o que motivou a vontade do meia em retornar ao Brasil.

