Corinthians treina e terá pelo menos duas mudanças contra o Athletico-PR

O Corinthians treinou na manhã desta sexta-feira (21), no CT Joaquim Grava, e seguiu a preparação para o próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe paulista encara o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela 11º rodada. O time deverá ter, no mínimo, duas mudanças em relação à derrota para o Internacional.

O técnico António Oliveira terá a volta de Carlos Miguel, que cumpriu suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Assim, ele deve retomar a titularidade na meta alvinegra no lugar de Mathes Donelli. Por outro lado, o comandante perdeu Yuri Alberto pelo mesmo motivo. Para o lugar do camisa 9, Pedro Raul é o favorito a começar jogando.

Nesta sexta-feira, os jogadores começaram as atividades na academia. Em seguida, partiram para o aquecimento em campo. Quem atuou por mais de 45 minutos diante do Inter fez ainda um trabalho regenerativo no CT. O restante do elenco participou de três exercícios técnicos: confrontos com velocidade e finalização; duelos com transição e jogo competitivo em espaço reduzido.

António Oliveira segue sem poder contar com os laterais Fagner e Diego Palacios, além do atacante Pedro Henrique, que estão no departamento médico alvinegro. Juntam-se a eles os desfalques dos selecionáveis Félix Torres e Ángel Romero, que estão a serviço de Equador e Paraguai, respectivamente, para a disputa da Copa América.

Veja possível escalação do Corinthians

Fagner e Pedro Henrique estiveram no gramado fazendo atividades com o departamento de fisioterapia. A dupla, contudo, segue sem previsão de retorno aos campos.

Dessa maneira, um possível time para encarar o Furacão em Curitiba tem: Carlos Miguel; Matheuzinho, Cacá, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Wesley e Pedro Raul.

O Corinthians precisa da vitória para sair da zona do rebaixamento do Brasileirão. Atualmente, o Timão está na 17ª colocação, com apenas sete pontos conquistados em 30 possíveis.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Corinthians treina e terá pelo menos duas mudanças contra o Athletico-PR apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.