Global fecha conta no Twitter: ‘Apenas Instagram’

O X (Twitter) já foi considerado uma rede social do ódio. E uma global entendeu isso e decidiu largar sua conta e ficar apenas com o Instagram. A decisão, afinal, foi divulgada nesta sexta-feira (21). O motivo não foi completamente explicado, mas é possível imaginar.

A narradora Renata Silveira, portanto, está fora do Twitter. Ela explicou que seguirá interagindo com o público no Instagram, mas não quer mais permanecer no X.

“Galera, agora fico com vocês lá no Instagram. Vou fechar a conta por aqui. Por lá vou continuar postando a agenda de jogos e trocando mensagens com vocês. Minha conta oficial a partir de hoje vai ser apenas no Instagram. Obrigada”, postou.

Silveira viveu uma situação estranha nos últimos dias. Afinal, um torcedor reclamou do jogo e da narração. No entanto, o jogo não foi transmitido com a voz de Renata.

“Não sei o que foi pior hoje, o time do Corinthians ou a narração da Renata”, publicou um internauta que recebeu a seguinte resposta. “Deve ter sido o time, até porque não narrei esse jogo. Me esquece”, rebateu Renata.

