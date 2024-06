No mesmo dia em que informou a saída do técnico Jair Ventura, o Atlético-GO comunicou a transferência de Vagner Love para o Avaí. Em nota, o clube goiano citou a relação sadia entre as diretorias, o que foi decisivo para o sucesso na negociação.

O jogador de 40 anos, que tinha contrato com o Dragão até o fim da atual temporada, chegou à Goiânia no começo de 2024 após defender o Sport em 2023. Ele disputou 25 partidas, com sete gols e duas assistências.

Na Série B, Love chega para se juntar a um elenco em boa fase. Afinal, O Leão é o vice-líder do campeonato, com os mesmos 21 pontos do líder América-MG, pelo critério de saldo de gols.

O ‘Artilheiro do Amor’ tem passagens de destaque por Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Sport no Brasil. No futebol europeu, brilhou com a camisa do CSKA Moscou (RUS), além de ter jogado por Monaco (FRA), Alanyaspor (TUR) e Besiktas (TUR). Em 2007, foi campeão da Copa América com a Seleção Brasileira.

Confira abaixo

O Atlético Goianiense agradece o atacante Vagner Love por sua passagem no clube, com muita experiência e dedicação, o jogador era muito querido em nosso dia-a-dia. A boa relação entre os presidentes @AdsonBatista e @Julio_Azzurra facilitou a transferência do jogador para o @AvaiFC . Desejamos sucesso ao atleta por se tratar de um grande profissional e que honrou as cores do Dragão. Obrigado, Vagner!

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vagner Love se despede do Atlético-GO e acerta com o Avaí apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.