O técnico Tite já começa a esboçar o time do Flamengo para o clássico contra o Fluminense. O comandante terá mais uma dor de cabeça após a lesão no quadril de Everton Cebolinha, mas ele também contará com o retorno do zagueiro Fabrício Bruno após cumprir suspensão.

Na última partida, o zagueiro Léo Pereira fez dupla com David Luiz e teve boa atuação. Além disso, com a saída forçada de Everton Cebolinha, Bruno Henrique é o substituto natural da posição. Desta forma, o provável time do Flamengo é: Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Ortiz (Allan), Gerson e Lorran; Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro. O Flamengo enfrenta o Fluminense, no domingo, às 16h (de Brasília) no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. A situação dos times é completamente diferente. O Rubro-Negro busca se manter na liderança, enquanto o Tricolor, desesperado, quer sair da lanterna da competição. Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo terá volta de titular em clássico; veja provável escalação apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.