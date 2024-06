Vasco tenta repatriar o atacante Talles Magno

O Vasco segue de olho no retorno de mais um “cria” da base. O Cruz-Maltino fez consulta pelo atacante Talles Magno, do New Yok City FC, da MLS. O presidente do clube carioca, Pedrinho, quer entender as bases de uma possível negociação. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Lucas Pedrosa.

No entanto, o Vasco terá dificuldade para contratar o jogador. O primeiro é que, enquanto o clube americano tem interesse em empréstimo com o pagamento de 100% do seu salário, o Grupo City, que controla o time americano, tem interesse em vender o jovem de 21 anos.

Inclusive, Talles Magno não esconde o interesse de permanecer no exterior. Embora o atacante não elimine as chances de retornar ao Brasil, isso só deve acontecer se não houver boas propostas de clubes de fora do país, seja da MLS ou da Europa.

Com passagens pela seleção de base, Talles Magno era considerado um dos principais nomes daquela geração revelada em São Januário em 2021. Aliás, o atacante está em sua quarta temporada no futebol dos Estados Unidos. Ao todo, foram 18 gols e dez assistências em 98 jogos.

