São Paulo defende invencibilidade contra o Vasco

Neste sábado (22), o São Paulo encara o Vasco, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Dentro do Tricolor, o duelo é importante para dar uma resposta, pois o revés para o Cuiabá não caiu bem dentro do elenco.

Além do revés dentro do MorumBIS, o São Paulo se distanciou da briga pela liderança do torneio. Sem vitória nos últimos três confrontos, o time despencou para o sétimo lugar e viu o Flamengo, atual líder, abrir seis pontos de vantagem (21 a 15).

Sendo assim, o jogo é de extrema importância para as pretensões do time paulista não perder contato com os primeiros colocados do torneio. Um novo tropeço pode custar caro ao time de Luis Zubeldía.

São Paulo invicto diante do Vasco

Apesar de não atravessar um momento positivo nos últimos jogos, o São Paulo aposta na retrospecto contra o Vasco. Desde 2020 a equipe não sabe o que é perder dos cariocas. Foram cinco encontros, com três vitórias e dois empates. O último revés para o Vasco foi em 2020. Pelo Brasileirão, o placar terminou 2 a 0 para os cariocas.

