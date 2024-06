Internacional finaliza contrato com Palmeiras para venda de Maurício

O Internacional está trabalhando para finalizar a venda do meia Maurício para o Palmeiras. O clube está resolvendo os últimos detalhes e poderá fechar o negócio em definitivo nos próximos dias.

Atualmente, estão debatendo sobre trocas de contratos e a assinatura definitiva. A situação é considerada tranquila, tanto que o técnico Eduardo Coudet confirmou em entrevista coletiva após a vitória sobre o Corinthians que Maurício irá para o Palmeiras.

“Não queríamos vender Maurício. Projetamos o ano para não vender ninguém, mas o clube precisa sobreviver e tudo mudou”, disse Coudet, treinador do Colorado, após a vitória do time gaúcho sobre o Corinthians, na quarta-feira (19).

Negociação renderá ao Internacional 40 milhões de reais

A negociação de Maurício renderá ao Internacional 7 milhões de euros (R$ 40,6 milhões pela cotação atual) pelos 50% dos direitos econômicos, além de bonificações futuras. Pelo time gaúcho, Maurício disputou 176 partidas e marcou 25 gols desde sua chegada em 2020, vindo do Cruzeiro.

O Internacional, inclusive, enfrentará o arquirrival Grêmio, às 17h30, no Couto Pereira, com mando do Tricolor. Jogo marcado para 17h30 (de Brasília).

