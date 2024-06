Grêmio x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Grêmio e Internacional fazem o clássico gaúcho neste sábado (22), às 17h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Brasileirão. Ainda sem poderem atuar em Porto Alegre, por causa da tragédia climática que assolou quase todas as cidades do Rio Grande do Sul, eles atuarão em campo neutro. Será o Couto Pereira, em Curitiba. O Colorado está no meio da tabela, entrou na rodada em nono, com 14 pontos. Tem dois jogos a menos e sonha em se aproximar do G4. Mas o Tricolor gaúcho, que também tem dois jogos a menos, quer deixar a zona de rebaixamento0 Entrou na rodada em penúltimo, com seis pontos.

Para você não perder nada deste que para a maioria dos especialistas é o clássico de maior rivalidade do Brasil, não deixe de acompanhar a transmissão da Voz do Esporte. A cobertura começa a partir das 16h, com o tradicional pré-jogo, sob o comando de Aldo Luís, que também estará na narração.