Juan almeja primeiro título da Copa América pela Seleção em nova função

A Seleção Brasileira está nos ajustes finais da preparação para tentar o décimo título da Copa América, nos Estados Unidos. Na delegação, os jogadores têm uma figura para se inspirar. Trata-se do ex-zagueiro Juan, que foi bicampeão do torneio em 2004 e 2007. Inclusive, ele foi o autor do gol do título em confronto emblemático diante da Argentina em 2004.

O ex-jogador voltou à Seleção Brasileira neste ano, mas para atuar fora de campo como coordenador técnico. Mesmo em outra função, ele almeja conquistar a Copa América.

“Não tem uma competição em que o Brasil entre e não seja um candidato ao título. A gente quer sempre vencer, somos cobrados interna e externamente para sempre vencer os campeonatos. O Brasil vai começar a competição respeitando todos os adversários. Temos um desafio na primeira fase, que é classificar em primeiro. Depois, pouco a pouco, conseguir as classificações até o final, com o objetivo maior de ser campeão”, detalhou.

Em seguida, Juan rasgou elogios aos jogadores convocados e relatou como tenta utilizar sua experiência para auxiliá-los.

“É uma geração muito talentosa, como sempre foi. O Brasil sempre teve grandes jogadores, a Seleção sempre reuniu os melhores. A gente procura, fora de campo, ajudar ao máximo, com conversas, nos treinamentos ou nos vídeos que montamos, para que eles possam chegar dentro de campo e jogar no nível que estão acostumados”, esclareceu.

Preparação da Seleção para a Copa América

A comissão técnica e os jogadores estão reunidos nos Estados Unidos desde 30 de maio. Durante este período houve uma série de treinamentos e dois amistosos. A vitória por 3 a 2 sobre o México e o empate em 1 a 1 com os Estados Unidos. Apesar da maratona de compromissos, a Seleção Brasileira não perdeu nenhum jogador por lesão. Assim, Juan frisou a proximidade da competição e sua relevância.

“Foi um ciclo muito bom, a gente aproveitou muito todos os dias de treinamento, pudemos terminar esses quase 20 dias sem nenhum jogador machucado, com todo mundo em forma, prontos para competir. Agora está afunilando, chegando mais perto do início da competição. É ajustar as últimas coisas e começar a jogar no nível que a gente espera”, comemorou.

‘É uma competição muito importante na América do Sul. Em termos de Seleção, depois da Copa do Mundo, é a competição mais importante”, complementou.

Período no Flamengo e retorno ao Brasil

O retorno de Juan à Seleção, dessa vez como coordenador técnico, foi concretizado em março.

“Sempre senti falta (da Seleção) porque foi muito tempo como jogador. Senti falta desse convívio com os melhores jogadores, desse clima de Seleção”, disse.

A sua estreia na nova função ao lado do técnico Dorival Junior ocorreu no mesmo mês. Época em que o time Canarinho enfrentou a Espanha e a Inglaterra em amistosos. Anteriormente, o ex-zagueiro exerceu a mesma função no Flamengo, onde teve passagem vitoriosa. Aliás, ele destacou que a experiência foi preponderante para depois trabalhar na CBF.

“Claro que eu sabia que tinha um caminho para percorrer no clube. Fico feliz porque os quatro, cinco anos, desde que eu parei de jogar e comecei a trabalhar no Flamengo possibilitaram minha volta à Seleção”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Juan almeja primeiro título da Copa América pela Seleção em nova função apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.