Suíça x Alemanha: onde assistir, escalações, arbitragem

Alemanha e Suíça jogam neste domingo (22/6), pela terceira rodada do Grupo A da Eurocopa. Com seis pontos, os alemães já estão garantidos nas oitavas de final da competição. Mas esperam manter a sua torcida eufórica fechando com campanha 100% a fase de grupos. A Suíça tem quatro pontos, praticamente com uma vaga garantida às oitavas, mas um empate confirma 100% a sua vaga na próxima fase. O jogo começa às 16h (de Brasília) e será no Deutsche Bank, em Frankfurt.

O grupo se completa com Escócia e Hungria. Os escoceses têm um ponto e os húngaros zero. Ambos também, jogam neste domingo às 16h (de Brasília).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 16h (de Brasília).

Como está a Suíça

Para este duelo, o técnico Murat Yakin deve usar usar tática cautelosa, com uma escalação mais defensiva. Assim, o veterano Shaqiri vai começar no banco. O comandante optará por dois volantes mais presos ajudando o ataque.

Como está a Alemanha

O técnico Julian Nagelsmann não deve fazer alterações na equipe que mandou bem e venceu seus dois jogos até aqui na Euro. Porém, caso venha fazer alguma alteração seria na zaga. Afinal, Tah e Rudiger estão pendurados e talvez um deles comecem no banco. Mais uma vez o comandante leva o time ao ataque e escalará cinco jogadores de frente: Kroos, Musiala, Gundogan, Wirtz e Havertz.

“Estamos fazendo bons jogos e não vejo necessidade de grandes mudanças”, disse o treinador Julian Nagelsmann.

SUÍÇA X ALEMANHA

3ª rodada do Grupo A da Eurocopa

Data e horário: 23/6/2024, 16h (de Brasília)

Local: Deutsche Bank, Frankfurt(ALE)

SUÍÇA: Sommer; Schar, Akanji e Rodríguez; Widmer, Xhaka, Freuler e Aebischer; Ndoye e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

ALEMANHA: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger e Mittelstadt; Andrich e Kroos; Musiala, Gundogan e Wirtz; Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Auxiliares: Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

