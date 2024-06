Itália proveitosa! Cruzeiro acerta contratação de Walace, da Udinese

A passagem de Alexandre Mattos pela Itália foi bastante proveitosa. Afinal, após acertar com Matheus Henrique, do Sassuolo, o dirigente fechou com outro volante: Walace, de 29 anos, que estava na Udinese. O contrato do jogador vai o fim de 2027.

Na Europa desde a temporada 2016/17, Walace custou aos cofres do Cruzeiro 6 milhões de euros, que serão quitados de forma parcelada. A negociação ainda envolve variáveis, de acordo com a performance do jogador na Toca da Raposa.

O volante tinha contrato com a equipe italiana até 2026. Agora, a expectativa é que ele chegue a Belo Horizonte na próxima semana, para a realização de exames médicos e assinatura de contrato. Afinal, ele está de férias em Salvador e faz atividades físicas por conta própria.

Walace foi revelado pelo Grêmio

O volante está na Europa desde a temporada 2016/17. O jogador foi revelado pelo Grêmio e vendido ao Hamburgo, da Alemanha, onde ficou dois anos. Em seguida, atuou no Hannover. Posteriormente, foi negociado junto à Udinese, onde está desde 2019/20. O clube italiano, na ocasião, pagou 6 milhões de euros.

Na Itália, Walace atuou em 165 partidas, com três gols anotados e uma assistência. Na última temporada, ajudou a equipe de Udine a escapar do rebaixamento no Calcio na rodada derradeira. Foram 38 jogos e duas bolas na rede para o brasileiro.

