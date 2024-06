Palmeiras x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras mede forças contra o Juventude neste domingo (23), às 18h30, no Allianz Parque, pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão vem embalado após engatar três vitórias seguidas e alcançar a terceira colocação na tabela. Assim, um triunfo junto com tropeços de Botafogo e Flamengo pode colocar a equipe de Abel Ferreira na liderança. Já a equipe Jaconera também venceu no último compromisso, batendo o Vasco por 2 a 0 em casa e está na 11° posição.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Palmeiras

O técnico Abel Ferreira terá os mesmos desfalques da última partida. Afinal, Bruno Rodrigues, Lázaro e Rômulo estão entregues ao departamento médico. Além disso, Gustavo Gómez e Richard Ríos estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Assim, a tendência é que o treinador português repita o time que venceu o RB Bragantino em seu último compromisso, com Gabriel Menino atuando mais avançado e o jovem Naves formando dupla de zaga com Murilo.

Como chega o Juventude

Já o técnico Roger Machado também terá desfalques importantes. Afinal, o atacante Lucas Barbosa, destaque da equipe neste começo de Brasileiro, levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão. Aliás, outro que fica de fora no ataque é Marcelinho, que sentiu o músculo posterior da coxa e não viajou com a delegação. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Alan Ruschel fica à disposição do técnico alviverde após ser preservado contra o Vasco no meio de semana.

PALMEIRAS X JUVENTUDE

Brasileirão-2024 – 11ª rodada

Data e horário: 23/6/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Naves, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael e Raphael Veiga; Estêvão, Gabriel Menino e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Mandaca (Jean Carlos) e Nenê; Erick e Gilberto. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

