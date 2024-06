Espanyol x Oviedo: onde assistir e escalações do jogo que vale o acesso à elite na Espanha

Barcelona vai parar neste domingo. Isso porque o Espanyol receberá o Oviedo, às 13h30 (de Brasília), no jogo que vale o acesso à Primeira Divisão na Espanha. Na partida de ida, vitória do Oviedo por 1 a 0.

ONDE ASSISTIR: ESPN e Star+

Dessa maneira, o Espanyol precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para garantir um lugar na elite espanhola. Caso faça somente um de vantagem, a decisão será na prorrogação e, se persistir a igualdade, nos pênaltis.

No Espanyol, a tendência é que o técnico Manolo González mantenha o mesmo time da primeira partida. A exceção deve ser o lateral-direito El Hilali, que não atuou na ida por estar suspenso e pode voltar a figurar entre os 11 iniciais no lugar de Oscar Gil. Edu Expósito e Omar Sadik são desfalques confirmados.

Agora com a vantagem do empate, o Oviedo pode ter uma mudança no ataque. Paulino De la Fuente pode dar lugar a Dubasin. Afinal, o jogador ainda luta para estar 100% fisicamente para a partida. David Costas, Mario Hernández e Rodrigo Tarin são ausências para o jogo.

O provável Espanyol para a partida tem: Garcia; El Hilali, Calero, Cabrera, Olivan; Carreras, Bare, Gragera, Aguado; Braithwaite, Puado. Técnico: Manolo González.

Já o Oviedo deve ir a campo com: Roman; Rozada, Luengo, Calvo, Pomares; Luismi, Colombatto; Dubasin, Seoane, Moyano; Alemao. Técnico: Luis Carrión.

