Bragantino x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas na tabela, Bragantino e Vitória duelam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid, em Campinas. O Massa Bruta busca entrar no G6 e tenta manter a regularidade, enquanto o Leão busca a terceira vitória consecutiva para se afastar de vez da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida entre Bragantino e Vitória será transmitida pelo Premiere.

Como chega o Bragantino

O Bragantino, inclusive, vem oscilando na Série A, com uma sequência de vitórias e derrotas, na última rodada, acabou sendo superado pelo Palmeiras, por 2 a 1, fora de casa. Resultado que fez o time cair para o oitavo lugar, com 15 pontos, dois a menos que o Cruzeiro, sexto colocado, e três que o Athletico-PR, que fecha o G4.

Para a partida, a principal novidade vem no banco de reservas. Após cumprir suspensão, o técnico Pedro Caixinha, aliás, volta a comandar a equipe à beira do gramado. Inclusive, o lateral direito Jadsom Silva e o zagueiro Luan Cândido, que também estavam fora por questão disciplinar, retornam ao time titular.

Como chega o Vitória

Para o duelo, o técnico Thiago Carpini terá muitas baixas. Na parte defensiva, aliás, Caio Vinícius, que jogou como zagueiro na vitória sobre o Atlético, recebeu o terceiro cartão amarelo. Além dele, Camutanga, com dores na região do colateral medial do joelho direito, também não viaja para pegar o Bragantino. Aliás, Bruno Uvini se recupera de lesão na coxa e segue como desfalque.

No ataque, o técnico do Vitória, por sua vez, também tem problemas. Alerrandro não pode jogar contra o Bragantino, porque está emprestado pela equipe paulista. O treinador, inclusive, ainda vai seguir sem poder contar com Dudu, Everaldo, Iury Castilho e Janderson, que estão em recuperação de lesão.

Além deles, Carpini também cogita poupar o meia Matheusinho, desgastado pela sequência de jogos, para a partida deste domingo. Apesar dos desfalques, o time conta com a volta do lateral-direito Willean Lepo, que cumpriu suspensão contra o Atlético-MG. Ele, afinal, deve voltar ao time titular no lugar de Raul Cáceres.

BRAGANTINO X VITÓRIA

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Nabi Abi Chedid, Campinas (SP)

Data-Hora: 23/06/2024, às 18h30 (de Brasília)

BRAGANTINO: Jadsom Silva, Eduardo, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Eric Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos RS)

VAR: Rafael Traci (SC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Bragantino x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.