Vitão marca e dá vitória ao Inter no primeiro Gre-Nal pós-tragédia no RS

Deu Inter no Gre-Nal 442, o primeiro após as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Neste sábado (22), os arquirrivais fizeram um clássico fraco tecnicamente, mas que teve uma segunda etapa eletrizante. Vitão anotou o gol que definiu o triunfo colorado por 1 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Colorado chega a 17 pontos, subindo para a sexta posição. Por outro lado, o Tricolor Gaúcho estaciona nos seis pontos e segue na zona de rebaixamento, em penúltimo.

Primeiro tempo

As equipes abusaram dos erros e da falta de efetividade nos primeiros 45 minutos do Gre-Nal no Couto Pereira. O Inter foi o primeiro a chegar na frente quando Renê finalizou cruzado para fora após pegar sobra na entrada da área. A resposta do Grêmio veio na sequência, com Pavon deixando Renê no chão e chutando para desvio da defesa. Galdino, pelo Tricolor, e Bustos e Alan Patrick, pelo Colorado, fizeram arremates à distância, mas sem sucesso. A primeira metade do clássico não teve, portanto, chances claras de gols.

Segundo tempo

Renato Gaúcho e Eduardo Coudet optaram por não mexer em suas equipes no intervalo. Aos cinco minutos, a primeira boa chance do clássico: João Pedro recebeu de Cristaldo e apareceu de frente para o goleiro Fabrício, que defendeu o chute. O Inter se ajustou e contou com boa jogada de Alan Patrick, que, aos 18′, driblou Cristaldo e chutou para corte do goleiro Marchesín. Mas Vitão cabeceou, a bola pegou em Gustavo Martins e foi parar na rede.

Jogadores do Inter reclamaram de falta de Vitão, mas a arbitragem validou o gol. Assim, a torcida colorada passou a arremessar sinalizadores no campo, e o árbitro parou o jogo por três minutos. A partir daí, o jogo foi de pressão do Grêmio em busca do empate, mas o time desperdiçou as duas grandes oportunidades que teve. O Inter, apesar de sofrer alguns sustos, soube se comportar bem até o apito final e consegue sua terceira vitória seguida em Gre-Nais.

Próximos jogos

Os times voltam a campo na próxima quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão. Às 20h, o Grêmio visita o Atlético-GO no Antônio Accioly, em Goiânia. Pouco depois, às 21h30, o Internacional, na condição de mandante, enfrenta o Atlético no Heriberto Hülse, em Criciúma.

GRÊMIO 0X1 INTERNACIONAL

11ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Data: 22/06/2024 (sábado) Público: 27.961 (27.771 pagantes)

Renda: R$ 2.528.475,00

Gol: Vitão, 18’/2ºT (0-1)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel, Gustavo Martins e Reinaldo; Dodi, Carballo (Edenilson, 23’/2ºT) e Cristaldo; Pavón (Nathan Fernandes, 23’/2ºT), Everton Galdino e Gustavo Nunes. Técnico: Renato Gaúcho

INTERNACIONAL: Fabrício; Bustos, Vitão, Fernando e Renê; Thiago Maia, Bruno Henrique (Aránguiz, 12’/2ºT) e Alan Patrick (Mercado, 31’/2ºT); Wanderson (Igor Gomes, 32’/2ºT), Wesley e Alario (Lucca, 12’/2ºT; depois, Gustavo Prado, 18’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Cartões Amarelos: Geromel, Gustavo Nunes, Dodi (GRE); Fernando, Bustos (INT)

Cartão Vermelho: –

