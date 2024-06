Em duelo de líderes, America perde para o Duque de Caxias

Em duelo de líderes do Campeonato Carioca Série A2, o Duque de Caxias derrotou o America por 1 a 0, na tarde deste sábado (22). O confronto, válido pela sexta rodada da competição, foi disputado no Estádio Moça Bonita, casa do Bangu. O atacante Nathan marcou o gol do triunfo aos 31 da etapa final.

Com o resultado, o Duque de Caxias ampliou a vantagem na liderança. Afinal, agora soma 14 pontos, quatro a mais do que o America. Os quatro primeiros, aliás, avançam para as semifinais. O campeão, por sua vez, disputará a elite no ano que vem. Já os dois últimos são rebaixados.

Além de America e Duque de Caxias, o G4 do Carioca Série A2 tem ainda Maricá e Araruama. As equipes também jogaram neste sábado e empataram em 1 a 1, com Serrano e Resende, respectivamente. O Carioca Série A2 tem 12 times, que se enfrentam em turno único.

Na próxima rodada, o America visita o Resende, sábado que vem (29), às 14h45, no Estádio do Trabalhador. O Duque de Caxias, por sua vez, encara o Petrópolis, fora de casa, no mesmo dia e mesmo horário. O lanterna da competição é o Americano, com dois pontos em cinco jogos.

America: calvário se arrasta há anos

Quinto time mais popular do estado e quinto maior vencedor do Campeonato Carioca, o America amarga com rebaixamentos nos últimos anos. Inclusive, a última vez que o Mecão disputou a elite no Rio de Janeiro foi em 2021. Em 2024, o clube aposta no mandato do presidente (e jogador) Romário, que dispensa mais apresentação, e nos gols de André Balada, ex-Santos, Vasco, Galo, Corinthians, entre outros.

