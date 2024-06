A Venezuela começou muito bem a sua campanha na Copa América-2024. Afinal, neste sábado (22/6), no Levi’s Stadium, em Santa Clara, na Califórnia, venceu de virada o Equador por 2 a 1. Os equatorianos saíram na frente, com um gol de Sarmiento. Mas a Vinotinto conseguiu a virada na etapa final, com tentos de Cádiz e Bello. Pesou muito para o Equador jogar com dez jogadores desde os 21 minutos da etapa inicial: o atacante Enner Valencia, atacante do Internacional-RS, foi expulso.

Com mais este fracasso, o Equador segue com um jejum incrível. Afinal, desde 2001 que não vence um rival sul-americano em uma Copa América. Já a Venezuela chega aos três pontos, mostrando a sua evolução. O grupo se completa com México e Jamaica, que se enfrentam ainda neste sábado.

Enner Valencia expulso. Mas Equador sai na frente

A Venezuela mostrou muita organização tática desde os primeiros minutos, e passou a dominar de vez quando ficou com um a mais. Aos 21 minitos, num ataque equatoriano. Páez chutou para grande defesa do goleiro Romo. Na sobra, Enner Valencia tentou uma finalização voando na bola e acertando Herrera com a chuteira. Porém, ainda que tivesse um a menos, o Equador saiu na frente aos 40. Após a zaga rechaçar mal uma bola levantada em sua área, Sarmiento ficou com a sobra e chutou para fazer 1 a 0. Este foi o placar do primeiro tempo.

Virada da Venezuela

Na etapa final, a Venezuela com mais posse (66%) e mais finalizaçoes (no fim do jogo, 14 a 9) buscou a vitória. E chegou lá. Aos 19, Cádiz recebeu na área um passe preciso de Rondón, que fez o pivô e chutou para deixar tudo igual. E, aos 29, após cruzamento da direita, Rondón cabeceou, o goleiro Domínguez defendeu parcialmente e Bello completou para o gol. Vitória merecida.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Copa América : Venezuela vence Equador. Fica na boa no Grupo B apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.