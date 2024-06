Atlético busca recuperação no Brasileirão contra compatriotas de Milito

Em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro após duas derrotas em sequência e oito gols sofridos nestes duelos, o Atlético terá pela frente dois adversários que também têm treinadores argentinos. Ambos, aliás, aparecem próximos ao time mineiro na tabela.

O primeiro compromisso dos comandados de Gabriel Milito será neste domingo (23), contra o Fortaleza às 18h30 (de Brasília), na Arena MRV, pela 11ª rodada. E o atual campeão da Copa do Nordeste tem Juan Pablo Vojvoda no comando.

Com 13 pontos, o Atlético ocupa o décimo lugar. Uma vitória, aliás, é crucial para o time alvinegro não perder muito contato com o pelotão de cima da tabela. O Fortaleza, 12º colocado, tem a mesma pontuação do Galo, porém saldo de gols inferior.

Novo encontro com Coudet

No meio de semana, os atleticanos desafiam o Internacional. O jogo ocorrerá na quarta-feira (26), no Heriberto Hülse, em Criciúma. O duelo marcará um novo encontro entre Atlético e Eduardo Coudet. O técnico comandou o Galo em 35 partidas na temporada de 2023. Hoje no Inter, ele vê a equipe gaúcha em nono lugar, com 14 pontos, um a mais que o time mineiro.

E a dupla artilheira?

Expulsos na partida diante do Palmeiras, Paulinho e Hulk cumpriram suspensão automática na derrota para o Vitória. Entretanto, o retorno do camisa 10 é certo para o confronto diante do Fortaleza. apenas o camisa 10 voltará ao time.

Mesmo em condições de jogar, o paraibano seguiu viagem para os Estados Unidos a fim de acompanhar o nascimento da segunda filha com a esposa Camila Ângelo. O retorno ao Brasil será no começo da semana que vem, e ele ficará à disposição de Milito para enfrentar o Internacional.

