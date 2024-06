Lucas evita dar desculpas e pede apoio da torcida do São Paulo

Após a derrota do São Paulo por 4 a 1 para o Vasco, o meia-atacante Lucas Moura, um dos maiores nomes da atualidade e da história do clube paulista, refletiu sobre o resultado desastroso em São Januário.

“Jogo difícil. Começamos bem, fizemos o primeiro gol, tivemos espaço para fazer o segundo. Aceleramos algumas jogadas que não deveríamos acelerar. Um pouquinho mais de paciência, de controle de bola, a gente poderia ter acalmado mais o jogo e talvez ampliado o placar”, comentou Lucas Moura, em entrevista ao “Premiere”.

O atleta também aproveitou a oportunidade para pedir o apoio da torcida nos dois próximos jogos do São Paulo. Afinal, o time de Lucas Moura receberá Criciúma e Bahia na quinta-feira (27) e no domingo (30), respectivamente, ambos pelo Brasileirão.

“Depois, com algumas falhas, eles nos puniram. Isso é o futebol brasileiro. A gente tem que erguer a cabeça, falar pouco e trabalhar bastante para a gente poder pontuar em casa no próximo jogo. Temos dois jogos em casa agora, descansar, porque não tem tempo para lamentar. Erguer a cabeça e trabalhar para a gente poder reverter nossa situação”, concluiu Lucas.

Com o resultado diante do Vasco, o São Paulo chegou a quatro jogos em sequência sem vitória no Brasileirão. Afinal, empatou com Inter e Corinthians e perdeu para o Cuiabá. Lucas e seus companheiros voltam para a capital paulista em oitavo lugar no Brasileirão, com 15 pontos em 11 jogos.

