Brasil x Equador, pelas Eliminatórias, pode ser em Porto Alegre

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) cogita realizar a partida entre Brasil e Equador, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, em Porto Alegre. Este encontro está marcado para setembro (ainda sem data e horário) e teria, assim, o Beira-Rio como palco. O duelo será o primeiro da Seleção Brasileira após a Copa América dos Estados Unidos. A informação foi publicada, neste fim de semana, pelo site “ge”.

Antes das enchentes que castigaram o Rio Grande do Sul, no mês passado, a CBF já tinha a intenção de levar esta partida para Porto Alegre. Agora, depois da tragédia climática, o jogo teria uma forte carga simbólica de homenagem ao povo gaúcho.

A CBF, então, avaliará as condições para realizar o jogo no estádio do Internacional e debaterá com a Conmebol questões logísticas para a realização da partida. Em pauta, está, principalmente, a utilização da base aérea de Canoas para receber as duas delegações. O Beira-Rio, aliás, volta a receber jogos no próximo dia 10 de julho, na partida entre Colorado e o Juventude, pela terceira fase da Copa do Brasil.

Com sete pontos e três derrotas consecutivas (Uruguai, Colômbia e Argentina), o Brasil ocupa somente a sexta posição desta edição das Eliminatórias.

