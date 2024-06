Neste domingo (23/6), Athletico-PR e Corinthians, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate também marcará um duelo de opostos na tabela. Afinal, o Furacão, com 18 pontos e sonha em se aproximar dos líderes da competição. Pelo outro lado, o Timão está na zona de rebaixamento e ainda busca sua segunda. Este duelo terá a cobertur da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 14h30, com um esquenta. A narração é de Aldo Luiz.