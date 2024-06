Júnior Santos deixa Criciúma de muletas

Além da derrota para o Criciúma, o Botafogo voltou de Santa Catarina com um problema na bagagem. Afinal, o atacante Júnior Santos, artilheiro do Glorioso em 2024, deixou o Estádio Heriberto Hulse de muletas. Ele será reavaliado pelo DM do Alvinegro no treino desta segunda-feira (24).

Júnior Santos sentiu dores na coxa esquerda aos 42 minutos do segundo tempo, quando esticou o pé para tentar impedir um cruzamento do Criciúma. Ele começou a mancar imediatamente e jogou o restante no sacrifício, afinal, o treinador Artur Jorge já tinha feito as cinco substituições. Após o duelo, inclusive, o comandante reforçou que só a avaliação médica vai falar do tamanho do problema.

“Sobre o Júnior Santos, vamos avaliar e tentar perceber o motivo que ele terminou o jogo da forma que terminou. Se foi lesão ou se é só cansaço”, comentou o treinador.

Júnior Santos, por sua vez, buscou tranquilizar o torcedor e afirmou que “está tranquilo” em rápida entrevista para o Grupo Globo.

Com ou sem Júnior Santos, o Botafogo agora se prepara para encarar o Red Bull Bragantino. O duelo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão, será realizado na próxima quarta-feira (26), às 19h. O Glorioso acordou neste domingo (23) em terceiro lugar no Brasileirão, com 20 pontos, atrás de Flamengo (21) e Palmeiras (20), que ainda jogam na rodada.

