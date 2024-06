Espanyol está de volta à elite do Campeonato Espanhol

A Espanha conheceu na tarde desde domingo (23/6) o último time que se classificou para disputar a elite do Campeonato Espanhol. Trata-se do Espanyol, que venceu o Oviedo em casa, no Estádio Stage Front (antigo El-Prat), em Barcelona. Como o Oviedo venceu na ida por 1 a 0. Este resultado na volta garantiu o acesso. O herói foi o atacante Puado, autor dos dos gols, ambos no primeiro tempo. Festa da torcida do Espanyol, que lotou o estádio (33.107 e apenas mil de fãs do visitante Oviedo).

Assim, o Espanyol, que caiu na que caiu na temporada passada, consegue o retorno vapt-vupt. Já o Oviedo segue tentando voltar à elite espanhola. O time caiu em 2000/01 e jamais retornou. Dessa forma, o Espanyol se junta a Leganés e Valladolid, campeão e vice da Segundona em La Liga 2024/25. O trio entra na vaga dos rebaixados Cádiz, Almería e Granada.

Para garantir o acesso, o Espanyol passou por uma repescagem. Afinal, terminou a temporada em quarto lugar, com vaga no playoff do acesso (do 3º ao 6º). No primeiro mata-mata, eliminou o Gijón (vitória por 1 a 0 fora e empate em 0 a 0 em casa). Depois, eliminou o Oviedo. Este foi a sexta vez consecutiva que o Espanyol, ao cair, sobe logo na temporada seguinte.

Veja aqui a classificação do Campeonato Espanhol 2022/2023

Veja aqui a classificação da Segundona Espanhola 2022/23

Espanyol abre 2 a 0

Com a vantagem do empate, o Oviedo se fechou na defesa, deixando o time da casa ter todo domínio, com muito mais posse (65%) e finalizações 8 a 1. Assim, era de se esperar que o time de Barcelona chegasse ao gol. Porém, o Oviedo se saía muito bem, rechaçando todos os ataques. Mas isso foi até os 43 minutos. O Espanyol teve um escanteio pela esquerda e, após a cobrança de Melamed, Javi Puado se antecipou ao marcador e chutou para fazer 1 a 0. Três minutos depois, Cabrera fez lançamento da suia intermeiária para o lateral Milla, já dentro da área. este ajeitou para Puado fazer 2 a 0.

No segundo tempo, o Espanyol administrou a vantagem. O Oviedo foi em busca de um gol que levaria o jogo para a prorrogação (no tempo extra, se terminasse empate o Espanyol subiria). O time da casa quase chegou a levar um gol, mas sustentou a diferença. Enfim, ao apito da torcida, a torcida invadiu o campo para comemorar o acesso.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Espanyol está de volta à elite do Campeonato Espanhol apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.