‘Preocupação com risco de demissão eu não tenho’, diz Fernando Diniz

Na coletiva deste domingo (23/6) após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, Fernando Diniz teve de responder sobre a pressão da torcida pela sua demissão por causa dos resultados ruins e a lanterna do Brasileiro.

“Preocupação coim risco de demissão eu não tenho. Afinal, não sou eu que me demito e me contrato. Não vou ter problema ou medo de ser demitido. Nunca tive isso na carreira. Tenho muita coerência no meu trabalho, em que pese que é um momento ruim do Fluminense. Estamos tentando de tudo, dentro das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conquistar as vitórias”.

Diniz pistola com a arbitragem

Embora tenha reconhecido a superioridade do Flamengo e a justiça no placar, Diniz fez questão de lembrar que o gol da vitória do rival saiu num pênalti inexistente.

“Vi o lance no vestiário. Não foi penalti. É muito mais falta do Bruno Henrique no Calegari. É impossível o juiz dar o pênalti e o VAR não chamar. O Flamengo jogou melhor do que o Fluminense. Mas quem definiu o resultado do jogo foi a arbitragem”, disse, para em seguida analisar o seu time.

“Nos 20 primeiros minutos o Fluminense se comportou bem. Conseguimos controlar o jogo, mas sem profundidade. Colocamos o Flamwngo no jogo em dois erros seguidos de saída. A toricsa veio junto e perdemos um pouco da confiança. A partir daí, o jogo pendeu mais para o Flamengo, A vitória foi justa. Mas, repito: veio com erro de arbitragem” disse Diniz, quje por reclamar da pebnalidade, acabou expulso por reclamação.

