Botafogo se acerta com Almada e, agora, vai negociar com o Atlanta

O Botafogo já se acertou com o estafe do meia Almada, jovem promessa do futebol argentino que defende o Atlanta United, da Major League Soccer (MLS), a liga profissional dos Estados Unidos. Agora, o Glorioso precisa se acertar com a franquia da terra do Tio Sam.

O meia, campeão do mundo, em 2022, pela seleção argentina, tem contrato com o Atlanta até a metade de 2025. Ou seja, a partir de janeiro, pode assinar um pré-contrato com outro clube. No entanto, o Botafogo deseja o jogador o quanto antes.

Almada encaixa em uma das demandas do Botafogo para a próxima janela de transferências internacionais, a partir de 10 de julho. O clube, portanto, vai realizar uma oferta e tentar convencer os norte-americanos a liberarem o hermano. Segundo o site “ge”, no momento, o Glorioso não tem concorrentes por Almada.

Com o Botafogo, tudo certo. Almada aceitou os termos salariais e autorizou o Botafogo a negociar com o Atlanta. Acionista majoritário da SAF do Mais Tradicional, John Textor colocará o jogador a caminho de outro clube da Eagle Holding, no futuro, para consolidar o negócio e lograr êxito.

