Denilson lamenta morte de sobrinha e desabafa: ‘Sem entender’

A jovem Lorena de Oliveira Godoy, sobrinha do ex-jogador Denilson, morreu no último domingo (23), aos nove anos de idade. A notícia foi divulgada através de uma publicação emocionante do apresentador em suas redes sociais. A família manteve a causa em sigilo, mas agradeceu todo carinho recebido diante de um momento tão delicado.

Denilson foi liberado dos compromissos profissionais nesta segunda-feira (24) e se reuniu com a família em Diadema, região metropolitana de São Paulo. O velório de Lorena Godoy teve início às 9h e deve seguir até às 16h. A jovem é filha de Débora de Oliveira, irmã do ex-jogador, e Rodrigo Godoy.

Através de seu perfil no Instagram, Denilson compartilhou uma série de fotos e vídeos acompanhado de Lorena em momentos de lazer junto aos familiares. O ex-jogador reservou o espaço da legenda para prestar uma homenagem emocionante à sobrinha e, também, para expressar seus sentimentos à Débora de Oliveira.

“Mesmo sem entender, eu confio em Ti, Senhor. Mesmo sem entender… Titio te ama e vou sentir saudades do “bença, titio”. Deus sabe de todas as coisas e eu sei que você está no paraíso e em paz! Que o Senhor nos dê força para seguir. Minha irmã, eu te amo muito e vou estar, como sempre, do seu lado”, escreveu Denilson.

Amigos desejam força a Denilson

Ex-jogadores e companheiros de Denilson, como Juan e Zé Roberto, desejaram força ao amigo. Além disso, o cantor Alexandre Pires também prestou condolências: “Perder alguém tão especial é uma dor imensurável. Que a lembrança do amor compartilhado possa trazer algum conforto e serenidade neste momento de luto. Meus pêsames mais sinceros, irmão”.

O cantor Péricles, amigo pessoal de Denilson, também comentou na publicação do apresentador: “Meu querido irmão, em um momento como este faltam palavras, mas não falta apoio e afeto. Contem comigo. Um grande abraço na família toda”, escreveu.

Denilson cancela agenda profissional

O apresentador cancelou seus compromissos profissionais para estar ao lado da família neste momento difícil. Denilson não fará, portanto, parte da bancada do ‘Jogo Aberto’, programa esportivo da Band, nesta segunda-feira (24), ao lado de Renata Fan.

