Joselu não renova com o Real Madrid e se aproxima de clube do Qatar

De olho na próxima temporada, o Real Madrid deve ter mais uma saída importante em seu elenco, depois de Nacho Fernández. Assim, um dos heróis da última Champions, o atacante Joselu não aceitou a proposta de renovação do clube e está a caminho do Oriente Médio, de acordo com o jornal “Marca”.

Ainda de acordo com a publicação, o jogador deve pintar no Al Gharafa, do Qatar, porém outros clubes da Arábia Saudita também demonstraram interesse. Vale lembrar que, recentemente, o atleta teve uma passagem pelo Espanyol, por empréstimo, porém retornou e fez parte da 15ª estrela com o Real.

O técnico Carlo Ancelotti contava com a presença do atacante no elenco. No entanto, a disputa por uma vaga no setor irá aumentar com as chegadas de Mbappé e Endrick. Ele teve a missão de substituir Benzema, porém não conseguiu se firmar na primeira temporada, antes de ser importante em 2023/24.

Na última Champions League, a 15ª conquistada pelo clube merengue, Joselu foi essencial ao marcar os dois gols da vitória sobre o Bayern de Munique por 2 a 1, no jogo de volta, no Santiago Bernabéu.

Por fim, Alphonso Davies, lateral do próprio Bayern, e Leny Yoro, jovem promessa do Lille, são os principais alvos da diretoria para a janela de transferências do verão europeu.

