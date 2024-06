Neymar elege novo ‘gênio’ do futebol brasileiro e aposta em craque na Copa América

Neymar Júnior sequer titubeou ao eleger o jogador brasileiro com maior potencial da nova geração. O craque do Al-Hilal tem se impressionado tanto com o início da trajetória profissional de Estêvão, do Palmeiras, que o escolheu como principal joia do futebol nacional na atualidade.

“O Estevão, do Palmeiras, acho que é um grande talento que vem surgindo no futebol brasileiro. Acho que ele vai ser um gênio”, opinou Neymar em resposta à Isabela Pagliari para CazeTV.

A declaração de Neymar ocorreu durante um evento no Hollywood Paladium, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Mas não parou por ai. Ausência nesta edição da Copa América, o jogador do Al-Hilal ainda deu seu palpite sobre quem será a referência da Seleção Brasileira na busca pelo troféu da competição.

“Acho que será o Rodrygo. O Vini com certeza vai jogar tudo que sabe, mas o Rodrygo é muito diferente. Acho um craque. A camisa 10 vai dar muita sorte para ele”, respondeu Neymar.

Estêvão vendido ao Chelsea

Na semana passada, Palmeiras e Chelsea oficializaram o acordo pela transferência definitiva de Estêvão – em uma negociação milionária. Os termos do acordo estavam acertados desde maio, no entanto, o vínculo só foi assinado no último sábado (22).

A joia alviverde de 17 anos, inclusive, passou por exames médicos em São Paulo antes de assinar o novo contrato. O acordo entre ingleses e brasileiros envolve 61,5 milhões de euros (cerca de R$ 358 milhões) ao todo, sendo 45 milhões de euros fixos (R$ 262, 1 milhões) e 16,5 milhões de euros em metas (equivalente a R$ 96, 13 milhões).

Estêvão permanecerá no Palmeiras até o meio do ano que vem, enquanto não completa 18 anos. O jovem de 17 anos, inclusive, disputará o Mundial de 2025 – com o Chelsea como um dos adversários.

Neymar fora da Copa América

Referência no futebol brasileiro, Neymar Júnior ficou impossibilitado de atuar na Copa América 2024 devido à lesão sofrida no joelho esquerdo durante as Eliminatórias para Copa do Mundo. O atacante teve uma torção ainda no primeiro tempo da derrota para o Uruguai e deixou o estádio Centenário, em Montevidéu, de muletas.

Sem Neymar, mas com Rodrygo e Vinícius Júnior, a Seleção Brasileira estreia no torneio nesta segunda-feira (24), às 22h. O duelo é contra a Costa Rica, no SoFi Stadium, na cidade de Inglewood, em Los Angeles. Colômbia e Paraguai também fecham o Grupo D da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Neymar elege novo ‘gênio’ do futebol brasileiro e aposta em craque na Copa América apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.