Jandrei, em apenas quatro jogos, sofre mais gols que Rafael no Brasileirão

Jandrei vem ganhando sua primeira sequência com a camisa do São Paulo nesta temporada, mas não vem correspondendo. Escolhido para substituir Rafael, que está com a Seleção Brasileira na disputa da Copa América, o goleiro já sofreu mais gols que o titular, em apenas quatro partidas disputadas.

Até agora, Jandrei foi titular em quatro partidas no Campeonato Brasileiro, contra Internacional, Corinthians, Cuiabá e Vasco da Gama. Neste período ele sofreu sete gols. Por sua vez, Rafael já disputou sete partidas no torneio de pontos corridos e sofreu seis tentos.

É claro que tais números não dependem exclusivamente deles, mas também do sistema defensivo do São Paulo como um todo. Contudo, é verdade que Rafael se acostumou a ser protagonista dos jogos com grandes defesas. Por outro lado, Jandrei ainda não conseguiu entregar uma boa atuação em 2024 para justificar tal posição.

A torcida do São Paulo já começou a cobrar uma chance para o jovem goleiro Young, que subiu das categorias de base recentemente. Contudo, Zubeldía e sua comissão técnica não demonstram que vão tirar Jandrei da meta são-paulina neste momento.

Jandrei segue até o final da campanha do Brasil na Copa América

Contudo, ainda não existe uma certeza de quando Rafael vai voltar. Tudo vai depender da campanha da Seleção Brasileira na Copa América. O Brasil estreia nesta segunda-feira, contra a Costa Rica, pela primeira rodada do Grupo D. Até lá, Jandrei deve seguir na meta. Resta agora ao goleiro entregar um desempenho melhor e convencer a torcida e a comissão técnica que pode ser o titular durante este período.

