Vasco encaminha retornos de Souza e Alex Teixeira

O Vasco encaminhou os retornos de Souza e Alex Teixeira. Volante e atacante, respectivamente, estão próximos de um anúncio para oficializar a volta ao clube que os revelou.

A informação é do jornalista Lucas Pedrosa, do “SBT”, divulgada nesta segunda-feira (24). A volta de ambos é mais um indício da proximidade do acerto com Philippe Coutinho, que fez o pedido para que os “crias” retornassem à Colina.

Souza é volante e tem 35 anos. Ele possui vínculo com o Basaksehir (TUR), mas deve rescindir para ficar livre e voltar ao Vasco, desejo antigo do jogador. Ele saiu em 2010 rumo ao Porto (POR) após iniciar a carreira em 2009.

Colecionou passagens por clubes tanto do Brasil (Grêmio e São Paulo), como de fora (Fenerbahce, Besiktas – ambos da Turquia – e Al Ahli (SAU) e Beijing Guoan (CHN)). Caso sua volta seja sacramentada, só poderá atuar quando a janela de transferências abrir (10 de julho).

Já Alex Teixeira, de 34 anos, tem situação mais simples, já que se encontra sem clube desde dezembro de 2023, quando encerrou sua segunda passagem pelo Vasco. Exatamente por estar sem vínculo, ele não precisaria esperar a abertura da janela, podendo atuar assim que for inscrito. Entre 2022 e 2023 no Cruz-Maltino, Teixeira marcou seis gols e deu sete assistências em 50 partidas.

