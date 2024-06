Trio lidera minutagem do Botafogo nesta Data-Fifa

O Botafogo teve uma maratona de jogos nesta Data-Fifa. O Glorioso jogou, em um intervalo de 11 dias, contra Fluminense, Grêmio, Athletico-PR e Criciúma, respectivamente. O período incluiu viagens para Espirito Santo e Santa Catarina.

Sequência do Botafogo

Apesar da sequência desgastante, três jogadores alvinegros se destacaram fisicamente nesta Data-Fofa. Afinal, John, Bastos e Júnior Santos atuaram durante os 90 minutos nestas quatro partidas. O trio vem sendo muito utilizado por Artur Jorge e vive um bom momento no clube.

No entanto, Júnior Santos teve um problema muscular no jogo entre Criciúma e Botafogo, sábado (22/06), no Heriberto Hülse. O atacante, com dores na coxa esquerda, saiu do estádio de muletas. O camisa 27, dessa forma, trabalha no Espaço Lonier para ficar disponível nos próximos compromissos da temporada.

Minutagem com Artur Jorge

Após John, Bastos e Júnior Santos, Tchê Tchê e Cuiabano foram os que mais jogaram nos últimos quatro jogos. O volante atuou por 338 minutos. O lateral, por outro lado, jogou por 326 minutos.

O Botafogo entra em campo na próxima quarta-feira (26/06), diante do Bragantino, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 12ª rodada do Brasileirão. O Glorioso está na quarta colocação do campeonato, com 20 pontos.

