Payet pode voltar ao Vasco contra o Bahia

O meia Dimitri Payet está próximo de retornar ao time do Vasco. O jogador, recuperado de lesão muscular na coxa direita, surgiu em vídeo publicado nas redes sociais do clube, que mostra trecho dos treinos desta segunda-feira (24), no CT Moacyr Barbosa.

Dessa forma, há chance de Payet ser relacionado para o jogo de quarta-feira (26), contra o Bahia, em Salvador. A definição sairá nesta terça (25), quando o francês realizará uma última reavaliação física.

Confira o vídeo

Virada de chave e foco no Bahia! A VascoTV preparou aquele resumo do treino de hoje! #VascoDaGama pic.twitter.com/y8t5cAQ4Z0 — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 24, 2024





Payet não atua desde a partida contra o Flamengo, em 2 de junho. Ele sofreu a lesão na coxa pouco depois, em treino preparatório para o jogo seguinte, contra o Palmeiras, pela oitava rodada. Havia a possibilidade dele aparecer entre os relacionados contra o São Paulo, no último sábado (22), mas a comissão optou pela cautela, visando prepará-lo melhor para o duelo contra o Bahia.

Dupla não preocupa comissão; Vasco tem outros retornos

Durante o citado jogo contra o Tricolor Paulista, Lucas Piton e Hugo Moura saíram após caírem com dores. Mas, mesmo com as substituições, a dupla não preocupa para o duelo em Salvador.

Além da volta de Payet, o Vasco estará reforçado na próxima rodada com outros quatro retornos. Afinal, Rojas cumpriu protocolo de concussão nos últimos dois jogos e retorna. Já Zé Gabriel, Galdames e Victor Luís voltam após cumprirem suspensão.





