Dinamarca x Sérvia: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia decisivo na Eurocopa 2024. Dinamarca e Sérvia se enfrentam nesta terça-feira (25), às 16h (de Brasília), pela terceira e última rodada do Grupo C. Ambas as seleções continuam com chances de classificação para a próxima fase e prometem um jogo emocionante na Allianz Arena, em Munique.

Como chega a Dinamarca

Os dinamarqueses empataram as duas primeiras rodadas da Euro e estão na vice-liderança do Grupo C, com dois pontos. Dessa maneira, a equipe confirma a classificação para as oitavas de final em caso de vitória, mas o resultado da partida entre Inglaterra e Eslovênia, no outro duelo da chave, também pode interferir nas vagas.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para o técnico Kasper Hjulmand é que ele não terá desfalques na equipe e poderá entrar em campo com força máxima.

Como chega a Sérvia

Por outro lado, a Sérvia somou apenas um ponto nas duas primeiras rodadas e apenas a vitória interessa, uma vez que o empate elimina a seleção.

Assim, os sérvios apostam no retorno de Milinkovic-Savic, que ficou fora do último jogo, para buscar os três pontos. Contudo, Kostic, em recuperação de lesão, desfalca o time. Assim, Mladenovic começa entre os titulares.

Dinamarca x Sérvia

3ª rodada do Grupo C da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 25/06/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Dinamarca: Schmeichel; Vestegaard, Christensen e Andersen; Bah, Morten Hjulmand, Hojberg e Maehle; Hojlund, Wind e Eriksen. Técnico: Kasper Hjulmand.

Sérvia: Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Ilic e Mladenovic; Tadic, Mitrovic e Milinkovic-Savic. Técnico: Dragan Stojkovic.

Árbitro: François Letexier (FRA)

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA)

VAR: Bastian Dankert (GER)

Onde assistir: SporTV e Globoplay

