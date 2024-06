Pogba faz desabafo após suspensão por doping: ‘Estou morto’

O meia Paul Pogba foi suspenso por quatro anos por doping em agosto de 2023, após testar positivo para testosterona sintética, proibida pela Agência Mundial Antidoping (Wada, em inglês). Quase um ano depois, o francês concedeu uma chocante entrevista ao perfil “Hietip Sports”.

“Estou morto. Paul Pogba já não existe”. disse ele.

Pogba está fora do futebol até 2027

A entrevista na íntegra ainda não foi revelada, mas o jornal “The Guardian Nigeria” revelou outros trechos que vão ao ar em breve. Nele, o campeão do mundo com a França em 2018 disse que não sabe o que fará do seu futuro.

Pogba tem contrato com a Juventus até 2026, mas a suspensão por doping vai até 10 de setembro de 2027. Aliás, a Wada condenou o jogador a pena máxima. Isso porque a testosterona sintética, alterada quimicamente em relação aos hormônios humanos, leva a um ganho muito mais rápido de massa muscular.

“Já não sei quem sou. O futebol era a minha vida, a minha paixão. Agora, parece que me perdi. Tudo o que construí na minha carreira profissional me foi retirado”, desabafou.

Pogba testou positivo no dia 20 de agosto, em um exame feito após Udinese x Juventus, pelo Campeonato Italiano. O francês não foi acionado pelo técnico Massimiliano Allegri na partida, contudo, ele foi sorteado para o antidoping mesmo não saindo do banco de reservas.

O francês atuou em somente duas equipes profissionalmente em sua carreira. Isso porque ele foi revelado pelo Manchester United, porém deixou a Inglaterra para atuar na Juventus. Além disso, depois de quatro temporadas em Turim, retornou para os Red Devils, onde ficou seis anos. Sem já render o esperado, retornou à Velha Senhora.

Contudo, na país da Bota, praticamente não atuou em dois anos. No primeiro, conviveu com muitas lesões graves e só entrou em campo em dez partidas. Nesta temporada, foram só 52 minutos em campo em dois jogos, até ser pego no exame antidoping.

