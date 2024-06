Mirassol x Santos: onde assistir, arbitragem e escalações

O Santos encara o Mirassol nesta terça-feira (25), às 19h, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, pela 12° rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. O Peixe reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Goiás em casa, em seu último compromisso e agora tenta manter a boa sequência para voltar as primeiras posições da tabela. Já o Leão vem de duas derrotas seguidas e quer voltar a vencer para continuar brigando na parte de cima da classificação.

Onde assistir

A TV Brasil, o Premiere e o canal GOAT, vão transmitir a partida.

Como chega o Mirassol

O Mirassol enfrenta momento negativo com duas derrotas consecutivas para Sport e Vila Nova e precisa da vitória para buscar a reabilitação no campeonato. Assim, para o embate contra o Peixe, o técnico Mozart terá o retorno do atacante Negueba. Afinal, ele estava tratando de uma lesão no ombro, mas está totalmente recuperado e estará na lisa de relacionados. Em contrapartida, Neto Moura está suspenso por conta do terceiro cartão amarelo e Yuri Lima segue no departamento médico.

Como chega o Santos

Por outro lado, o Alvinegro Praiano interrompeu uma sequência de quatro derrotas consecutivas ao vencer o Goiás na Vila Belmiro, chegando a 18 pontos e ficando mais próximo do G-4. Aliás, para a partida contra o Mirassol, o técnico Fábio Carille deve repetir a escalação que venceu o Esmeraldino. Afinal, ele tem apenas os desfalques de sempre. O volante Tomás Rincón está com a seleção da Venezuela para a disputa da Copa América. Além disso, Kevyson e João Paulo estão no departamento médico e estão fora.

MIRASSOL X SANTOS

Série B-2024 – 12° rodada

Data e horário: 25/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, São José do Rio Preto (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Isaque, Danielzinho, Gabriel e Chico Kim; Fernandinho e Dellatorre. Técnico: Mozart.

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA/MG)

Assistentes: Leonardo Henrique Pereira (MG) e Ricardo Junio de Souza (MG)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

