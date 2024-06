James Rodríguez comanda vitória da Colômbia

Com atuação excelente de James Rodríguez, a Colômbia começou muito bem a sua campanha na Copa América. Nesta segunda-feira (24/6), no NRG Stadium, em Houston, com uma atuação excelente de James Rodríguez, os colombianos venceram o Paraguai por 2 a 1. Muñoz e Lerma, em assistências açucaradas de James, fizeram os gols. Enciso marcou para os paraguaios.

A Colômbia soma três pontos. Dessa forma, fica em posição confortável para uma das duas vagas do Grupo D para as quartas de final. Com a derrota, o Paraguai se complica. O grupo é o do Brasil, que estreia nesta segunda-feira diante da Costa Rica.

James deita e rola

Com elenco tecnicamente superior, a Colômbia fez um primeiro tempo de intensidade ofensiva. Enquanto o Paraguai dependia demais de jogadas individuais de Enciso (criando dois lances de perigo), a Colômbia tinha um leque de jogadas de três meio-campistas bem conhecidos do torcedor brasileiro: Richar Ríos (Palmeiras), Árias (Fluminense) e James Rodríguez (São Paulo). Ríos quase marcou num chute de fora da área e Árias era muito objetivo. Já James… Esqueçam o James que nada faz no São Paulo. Afinal, na Colômbia, ele é o cara. E deu provas. Aos 33, recebeu de Árias pela esquerda e cruzou na cabeça de Muñoz: 1 a 0. Aos 42, cobrou falta da direita na cabeça de Lerma. Colômbia 2 a 0 e sem precisar de tentos de suas duas feras do ataque, Luiz Díaz e Borré.

Paraguai diminui. Mas, no fim, dá Colômbia

Na volta do intervalo, James seguiu fazendo da suas. Um passe para Luis Díaz foi excelente. Porém, o atacante do Liverpool se atrapalhou e perdeu a chance de fazer o terceiro. O Paraguai vivia de lampejos, como um chute de fora da área de Espinoza que o goleiro Vargas encaixou. Porém, era pouco para um time que trocou menos de 30% do total de passes dos colombianos. Mas, ainda assim o time Guaraní chegou ao gol. O garoto Enciso (20 anos, do Brighton-ING), começou um ataque e apareceu na área para concluir cruzamento de Sosa. Assim, recolocou os paraguaios no jogo.

Contudo, a Colômbia fez valer a sua força, esteve sempre mais próximo de fazer o gol. Mas o placar não foi mais movimentado, embora o árbitro tenha marcado um pênalti de Mina, mas anulado quando foi ao VAR. Em nova jogada de James Rodríguez.

COLÔMBIA 2X1 PARAGUAI

1ª rodada do Grupo D da Copa América

Local: NRG Stadium, Houston (EUA)

Data: 24/6/2024

COLÔMBIA: Vargas; Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí (Mina, 26’/2ºT) e Mojíca; Richard Ríos, Lerma (Córdoba, 22’/2ºT), Árias (Castaño, 46’/2ºT) e James Rodríguez (Quintero, 46’/2ºT); Luis Díaz e Borré (Uribe, 22’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo

PARAGUAI: Morinigo; Velázquez, Balbuena, Alderete e Espinoza; Villasanti (Angel Romero, 35’/2ºT), Caballero (Bobadilla, 12’/2ºT) Cubas e Almirón (Sosa, 12’/2ºT); Enciso (Rojas, 46’/2ºT) e Alex Arce (Bareiro, 35’/2ºT). Técnico: Daniel Garnero

Gols: Muñoz, 21’/1ºT (1-0); Lerma, 42’/1ºT (2-0); Enciso, 24’/2ºT (2-1)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Auxiliares: Juan P. Belatti (ARG) e Cristian Navarro (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões amarelos: Lerma (COL); Velázquez, Cubas, Daniel Garnero (PAR)

