Flamengo recusa empréstimo de meia ao Santos

Com poucas com o técnico Tite, Matheus Gonçalves segue no Flamengo pelo menos por enquanto. O Rubro-Negro rejeitou uma tentativa do Santos em contratar o meia Matheus Gonçalves, de 18 anos. A informação foi dada inicialmente pelo “Uol”.

O Peixe tentou um empréstimo do atleta e tinha conversas positivas por um acordo. O Rubro-Negro, no entanto, rechaçou a possibilidade de ceder o jovem ao time paulista e esfriou o negócio. Ele tem contrato com o clube carioca até o fim de 2027 e multa estipulada em 100 milhões de euros para o mercado internacional.

Cria das categorias de base do Flamengo, Matheus ganhou suas primeiras chances no time principal no início de 2023, com o técnico Vítor Pereira. No entanto, o jogador perdeu espaço após a demissão do técnico português e com o argentino Jorge Sampaoli.

Emprestado ao Red Bull Bragantino no segundo semestre do ano passado, o jovem de 18 anos voltou ao Flamengo neste ano, mas teve poucas chances com Tite. Foram apenas seis jogos nos profissionais em 2024 e algumas descidas para reforçar o sub-20.

